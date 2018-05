Skaraborna slöt upp när det vankades musikfest vid Djäknescenen. P4 Radio Skaraborg sände live från Skara när Skaraborgsfinalen i musiktävlingen P4 nästa skulle avgöras.

Fem artister gjorde då upp om segern: Lidköpingskillen Filip Jonsson, 21 år, tävlade med That's what you are, Emma Åkesson, 19, från Götene sjöng Highway och överraskade med att ha dansare med sig på scen och Skövdekillen Jimmi Amoore, 31, framförde Playa. 18-åriga Emelie "Emmie Lii" Samuelssons från Sollebrunn tävlade med Closer och Josias Andersson från Hjo framförde En kort sekund.

Alla bidragen fick varma applåder även om det hurrades lite extra för Emma Åkesson och Emelie Samuelsson, som båda går/gått på Music and production.

Det blev dock Josias Andersson, som vann med sin fartfyllda låt.

Under kvällen bjöd också humorgruppen Kass Humor på upptåg. Bland annat syntes den alltid så lättklädde Bosse Bärkasse till liksom den snåle antikvitetshandlaren Bertil.