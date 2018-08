Matfestivalen i Skövde lockar årligen 40-50 000 besökare och allt fler väljer att åka kollektivt till evenemanget. För att öka servicen till festivalbesökarna förstärker Västtrafik och Nobina trafiken med fler bussar på de mest trafikerade linjerna.

– Det är alltid svårt med parkering vid stora evenemang så därför är det en smart idé att ta bussen. Ungdomar som fått sommarlovskort reser dessutom gratis med bussen till och med sista augusti, säger André Sellén, trafikchef på Nobina som ansvarar för all linjetrafik i Skaraborg åt Västtrafik.

Man kan enkelt köpa sin bussbiljett i förväg med appen Västtrafik To Go och alla busstider finns i Västtrafiks reseplanerare eller i appen To Go.

Linjer som förstärks med extra bussar:Skövde stadstrafik: linje 1, 6 och 7 förstärks efter kl. 18 på fredag och efter kl. 13 lördag.

Regiontrafik: Linje 200 (Lidköping), 303 (Tidaholm), 400 (Karlsborg, Tibro), 500 (Mariestad), 505 (Töreboda) och 613 (Lerdala) förstärks in till Skövde mellan kl. 18-21 och även hem från Skövde senare på kvällen och natten.