Fyra gånger per månad ska medborgarna kunna träffa Katarina Jonsson under enkla former.

– Jag har under ganska lång tid haft funderingar på hur vi politiker uppfattas utåt. Min bild är att vi kommer allt längre ifrån medborgarna och min strävan har hela tiden varit att befinna mig mitt bland människorna, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson.

Hårdare samtalsklimat

Hennes upplevelse är att samtalsklimatet ute på sociala medier hårdnat betydligt under de senare åren, vilket gjort det svårare att känna att man får kontakt. Det är det som främst lett fram till tanken på fysiska möten med människor och samtal öga mot öga.

– Jag försöker finnas på sociala medier, men för mig är det fysiska mötet absolut det bästa. Jag vill bidra till ett mer öppet samtalsklimat som gör att vi Skövdebor kommer närmare varandra.

Hon säger att vi alla borde träffas och prata mer med varandra.

– När tonen hårdnat har det skett på bekostnad av den ömsesidiga respekten.

Därför erbjuder Katarina Jonsson Skövdebor att träffa henne personligen för att prata om sådant som berör medborgarna, debattera och hon hoppas att folk kommer.

Skövdeborna kommer kunna välja att antingen chatta online med kommunstyrelsens ordförande, "Chatta med Katta" via Instagram, träffa henne över en fika eller lunch i stadshuset eller delta på informationskvällar.

– Alla är välkomna att dyka upp på utsatt tid och plats och det behövs ingen föranmälan. Det kan gälla beslut som tagits i kommunen, eller andra frågor. Jag gör inte det här för att förmedla politik, säger Katarina Jonsson.

Hon tillägger att hon gläds åt det engagemang och det driv som finns i Skövde.

– Ibland tycker vi olika och det är okej, men vi behöver inte slå på varandra, säger Katarina Jonsson.

Christer nappade

Skövdebon Christer Fröjdh är den första som nappat på Katarina Jonssons inbjudan. Han mötte henne för samtal redan i måndags efter att kommunalrådet på Facebook ställt frågan om det var möjligt att ses för ett samtal.

– Christer och jag har tidigare haft tuffa diskussioner på sociala medier. Jag har ställt frågan till andra tidigare, men det har aldrig varit någon som nappat, förrän nu då Christer tackade ja, förklarar Katarina Jonsson.

Christer Fröjdh är också nöjd efter mötet med Jonsson.

– Det var bättre än väntat. Det är lätt att sitta bakom en skärm och gömma sig.

Han har främst ställt kritiska frågor kring Billingenprojektet och ifrågasatt omfattningen av satsningen.

– Speciellt har det gällt snöfrågan, skidspåren och slalombacken. Men nu har jag fått en annan helhetssyn på saken, säger han.

Har du ändrat inställning till politiker efter ditt möte med Katarina?

– Till viss del. Jag har kunnat ställa frågor till henne direkt och kommer att göra det igen. Efter den här chansen så är det lättare nästa gång.

Han berättar att han jobbar inom industrin där man länge haft olika informella möten, som frukostmöten.

– När det är uppehåll så har dessa möten varit saknade.

Så sådana här möten är viktiga?

– Absolut, det tycker jag, säger Christer Fröjdh.