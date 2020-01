När lagen möttes före jul blev det tvåmålsseger för Lundalaget efter att Skövde sånär lyckats hämta ikapp ett stort underläge i andra halvlek.

Även i den här matchen hamnade Skövde efter i målprotokollet och fick jaga. I paus ledde Lugi med 12–8.

Men i början av andra halvlek knaprade Skövde in, mycket tack vare målvakten Ida Kramer Vium som kom in och storspelade. Tolv minuter in på andra var Skövde, bara ett mål bakom, 14–15.

Men då svarade hemmalaget med att göra fyra raka mål. Gästerna visade dock fin moral och vägrade att ge upp. Och precis som senast avgjordes det inte förrän i slutskedet. Lugi kunde få ett långt sista anfall och sätta dit 22–20 med ett par sekunder kvar.

Bästa bland Skövdes utespelare var Louise Søndergaard som noterades för tio mål.

Skövde är kvar på kvalplats nedåt i SHE-tabellen. Lagets senaste seger kom den 4 november (borta mot Önnered).

Ny match redan på torsdag hemma mot topplaget Skuru.