Årets upplaga innehåller återseenden varav tre tidigare vinnare, en bred variation av låtar och spännande debutanter. På en presskonferens i TV-huset idag avslöjades vilka artister som tävlar i Melodifestivalen 2019. Tävlingsproducent Christer Björkman beskriver startfältet som starkt, överraskande och tydligt.

– Det är väldigt bra låtar, bra artister och kul material att jobba med. Jag tror att alla kommer att leva upp till förväntningarna. Oavsett vilken slags artist eller musik du gillar så kommer du att kunna hitta något du tycker är bra, säger Christer Björkman.

– Det som är så roligt är att vi har artister som har varit med sedan 1960-talet och som representerar en helt annan tid. Ann-Louise debuterade 1963 och det är så häftigt att det kan vara så här. Jan Malmsjö delade förstaplatsen med Tommy Körberg 1969. Och så har vi tre vinnare som också känns som veteraner, som kommer tillbaka. Och ett gäng revanschsugna andraplaceringar.

En lyxig buffé av Mellohistoria.

– Och en rad av tidigare finalister och debutanter som vi är oerhört spända på att se. Det är rätt mäktigt faktiskt. Så här har det aldrig riktigt sett ut tidigare, fortsätter Christer Björkman.

GÖTEBORG – DELTÄVLING

• 1 Låt: Ashes To Ashes

Artist: Anna Bergendahl

Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Anna Bergendahl

• Låt: Chasing Rivers

Artist: Nano

Låtskrivare: Lise Cabble, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas G:son

• Låt: Hello

• Artist: Mohombi

• Låtskrivare: Alexandru Florin Cotoi, Thomas G:son, Mohombi Moupondo, Linnea Deb

• Låt: Mina bränder

Artist: Zeana feat. Anis Don Demina

Låtskrivare: Thomas G:son, Jimmy Jansson, Anis Don Demina, Pa Moudou Badjie

• Låt: Mina fyra årstider

Artist: Arja Saijonmaa

Låtskrivare: Göran Sparrdal, Arja Saijonmaa

• Låt: No Drama

Artist: High15 Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Kate Tizzard

• Låt: Not With Me

Artist: WiktoriaLåtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Wiktoria Johansson

Deltävling, Malmö

• Låt: Army Of Us

Artist: Andreas Johnson

Låtskrivare: Andreas Johnson, Jimmy Jansson, Sara Ryan, Andreas “Stone” Johansson, Sebastian Thott

• Låt: Hold You

Artist: Hanna Ferm & Liamoo

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Fredrik Sonefors, Hanna Ferm, Liam Pablito Cacatian Thomassen

• Låt: I Do MeArtist: Malou Prytz

Låtskrivare: Isa Tengblad, Elvira Anderfjärd, Fanny Arnesson, Adéle Cechal

• Låt: I Love It

• Artist: Oscar Enestad

Låtskrivare: Emanuel Abrahamsson, Parker James, Oscar Enestad

• Låt: Leva livet

Artist: Jan Malmsjö

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Johan Bejerholm

• Låt: Nakna i regnet

Artist: Vlad ReiserLåtskrivare: Lukas Nathansson, John Hårleman, Vladislav Meletjenkov, Chris Enberg

• Låt: Tempo

• Artist: Margaret

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Laurell Barker, Sebastian von Koenigsegg

Deltävling 3, Leksand

• Låt: Habibi

Artist: Dolly Style

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Palle Hammarlund, Robert NorbergP

• Låt: Låt skiten brinna

Artist: Martin Stenmarck

Låtskrivare: Uno Svenningsson, Tim Larsson, Tobias Lundgren

• Låt: Norrsken

Artist: Jon Henrik Fjällgren

Låtskrivare: Fredrik Kempe, David Kreuger, Niklas Carson Mattsson, Jon Henrik Fjällgren

• Låt: Om igen

Artist: Omar

Låtskrivare: Omar Rudberg, Johan Lindbrandt, Robin Stjernberg, Jens Hult

• Låt: Somebody Wants

Artist: The Lovers Of Valdaro

Låtskrivare: Peter Boström, Thomas G:son

Låt: Victorious

Artist: Lina Hedlund

Låtskrivare: Melanie Wehbe, Richard Edwards, Dino Medanhodzic, Johanna Jansson

• Låt: Who I Am

Artist: Rebecka Karlsson Låtskrivare: Rebecka Karlsson, Anderz Wrethov, Henric Pierroff

Deltävling 4, Lidköping

• Låt: I Do

Artist: Arvingarna

Låtskrivare: Nanne Grönvall, Mikael Karlsson, Casper Jarnebrink, Thomas “Plec” Johansson

• Låt: Känner dig

Artist: Anton Hagman

Låtskrivare: Gusten Dahlqvist, Oliver Forsmark, Anton Hagman, Jakob Hjulström

• Låt: Kärleken finns kvar

Artist: Ann-Louise HanssonLåtskrivare: David Lindgren Zacharias, Josefin Glenmark-Breman, Olof “Ollie” Olsen

• Låt: On My Own

Artist: Bishara

Låtskrivare: Markus Sepehrmanesh, Benjamin Ingrosso, Robert Habolin

• Låt: Stormbringer

Artist: Pagan Fury

Låtskrivare: Tobias Gustavsson, Fredrik Thomander, Anders Wikström, Mia Stegmar

• Låt: Too Late For Love

Artist: John Lundvik

Låtskrivare: John Lundvik, Anderz Wrethov, Andreas “Stone” Johansson

• Låt: Torn

Artist: Lisa Ajax

Låtskrivare: Lisa Ajax, Isa Molin