De fem finalisterna i P4 Nästas Skaraborgsfinal ställs den 23 maj mot varandra på Djäknescenen och allt direktsänds i P4 Skaraborg samma kväll.

Låtarna spelas just nu i P4 Skaraborg och det går att rösta på dem ända fram till finalen drar igång i Skara.

-Musikskapandet i Skaraborg pulserar, det är så roligt att höra bidragen som skickas in. Nu hoppas jag lyssnarna röstar fram rätt vinnande bidrag när vi sänder från Skara där hitlåtar producerats i massor, säger Torbjörn Borg i ett pressmeddelande.

Han programleder kvällen tillsammans med Linda Gustavsson.

Gästartister i Skara är medlemmarna i humorkollektivet Kass humor.

- Vi brukar inte visa oss ute så ofta utan väljer våra tillfällen. Den här kvällen kommer ni få se våra karaktärer på plats, men det är prosten Bill Granath som kommer sköta sången, säger Andreas Magnusson i Kass humor.

Finalisterna i Skaraborgsfinalen av P4 Nästa är:

Låt 1: Filip Jonsson – That’s what you are

Låt 2: Emma – Highway

Låt 3: Jimmi Amoore – Playa

Låt 4:Emmie Lii – Closer

Låt 5: Josias Andersson – En kort sekund