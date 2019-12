Fastställda serier

Damer Div 3

Omfattar 26 lag med anledning av att två föreningar på egen begäran flyttas ner från division 2 till division 3, nämligen Fristad/Borgstena/Sparsör och Vartofta SK

Div 3 Östra: Axvalls IF, Fagersanna/Mölltorp Brevik, Falköpings KIK U (4), Hörnebo SK, IFK Tidaholm (4), IFK Värsås, Jung Kvänum 10 IF, Levene Skogslunds IF, Råda BK U (4), Vartofta SK (2), Våmbs IF U (4), Ulvåkers IF (2), Åsarp Trädet/ Redväg

Div 3 Västra: Fristad/Borgstena/Sparsör (2), Främmestad/Elmer, Fåglum/Nossebro, Hemsjö IF (4), IFK Örby U (4), Mariedals IK, Rävlanda AIS, Sollebrunn/Stora Mellby, Södra Ving/Timmele, Ulricehamns IFK U (4), Skoftebyns IF U (4, Vedums AIS, Vänersborgs IF, Wargöns IK

HERR:

Div 4 Norra: Ardala GoIF (3), Ekedalens SK, IFK Mariestad (5), Falköpings FK, Götene IF, Råda BK, Skara FC, Trollhättans FK, Ulvåkers IF, Vara SK (5), Vinninga AIF (5), Åsarp Trädet FK

Div 4 Södra: Byttorps IF (5), Dalsjöfors GoIF (5), Fristads GoIF (5), Göta BK, Kinna IF, Kronängs IF, Rydboholms SK, Sjuntorps IF (5), Skene IF (3), Skepplanda BTK, Sätila SK, Trollhättans BoIS (3)

Div 5 Norra: Fagersanna IF (4), Fröjereds IF (6), IFK Värsås, IF Tymer, Jula BK, Kinne Vedums IF, Korsberga IF, Mariestads BK (6), Sils IF, Skultorps IF (4, Tibro AIK FK (6), Våmbs IF (6)

Div 5 Västra: Edet FK, FC Corner, Halvorstorps IS, IFK Emtunga (6), IFK Trollhättan (4) Levene Skogslunds IF, Nossebro IF, Stora Mellby SK (6), Trollhättans Syrianska FK, Trässbergs BK, Trollhättans IF, Wargöns IK (6)

Div 5 Mellersta: Annelunds IF, Borgunda IK, Edsvära Norra Vånga FF (4), Grolanda/Floby, Gällstads FK (4), Herrljunga SK FK, Rångedala IK, Säven/Hol, Södra Vings IF, Tomtens IF (6), Tvärred, Vegby FC, Valtorps IF

Div 5 Södra: Bergdalens IK, Fritsla IF (6), Horreds IF, Kinnahults IF, Limmareds IF (4), Mariedals IK, Sexdrega/Lockryd (6), SK Mjörn (6), Sparsörs AIK, Torestorp, Älekulla FF, Töllsjö IF(6), Äspereds IF