Hon berättade också att händelsen inte skett inom 26-åringens egen familj. Mannen greps av polis på en adress i Skara. Utredarna uppger att den misstänkta våldtäkten inte skedde i anslutning till gripandet på kvällen den 16 oktober. Brotten begicks istället tidigare under samma dag.

Flickan hade följt med upp till mannens lägenhet frivilligt, men när de väl kom in låste han dörren. 26-åringen slet av henne kläderna och genomförde olika former av samlag. Under den senare delen av våldtäkten höll han för hennes mun så att hon inte skulle kunna skrika.

Osannolik förklaring

Mannen har erkänt delar av händelseförloppet och menat att flickan ville ha sex. Men med tanke på hennes skador och att 12-åringen omedelbart anmälde honom för våldtäkt anser de hans berättelse som osannolik.

Dessutom anser de att 12-åringens berättelse varit detaljerade under polisförhören och rättegången. Därmed har de inte heller någon anledning att ifrågasätta den.

Under 15 år

Våldtäkt mot barn innebär att den utsatte är en person under 15 år, i det här fallet är hon alltså 12 år. Den misstänkte mannen blev kort efter gripandet anhållen. Sedan häktades han också av Skaraborgs tingsrätt, därefter kom åtalet och nu domen. Åklagaren hade också yrkat på att mannen skulle utvisas från Sverige och inte få återkomma på tio år, vilket Skaraborgs tingsrätt biföll.

Straffet blir fängelse i två år och sex månader, samt att han ska betala ett skadestånd på 130 000 kronor till den utsatta.

