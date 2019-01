Årets utställningshund korades i helgen under MyDOG på Svenska Mässan i Göteborg. Efter ett år av tuffa hundutställningar blev till slut Cairnterriern Hjohoo's Love Looking At Hjo, tillsammans med ägaren Elisabeth Theodorsson och handlern Magnus Hoff, från Hjo, de lyckliga vinnarna av det prestigefyllda priset.