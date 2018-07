√ Interrail-kortet kostade cirka 3500 kronor per vuxen, barnen åkte gratis. Därutöver til..

Fakta: Restips och fakta

√ Interrail-kortet kostade cirka 3500 kronor per vuxen, barnen åkte gratis. Därutöver tillkom platsbiljetter på mellan 80 och 250 kronor per resa och per person.

√ Platsbokningar rekommenderas, speciellt om man reser med barn på sommaren då många tåg var fullbokade.

√ Anna och Johan tipsar om att leta upp vandrarhem istället för hotell. Standarden är hög och det finns möjlighet att laga mat och tvätta.

√ Bo gärna nära tågstationen, eller nära en tunnelbanestation, så att ni snabbt kan bli av med väskorna när ni anländer till en ny stad.

√ Packa lätt så att det går att lägga i saker som köps under resan, från mat/dryck till souvenirer. Men glöm inte fotbollen!

√ Ladda Ipads och telefoner med ljudböcker, filmer och tidningar som går att ta del av offline.