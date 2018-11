Tredje upplagan av Livsloppet, ett cykelarrangemang till förmån för Cancerfonden, arrangerades på lördagsförmiddagen.

Efter samling på Stora torget körde Håkan Friman i täten för hela gänget upp till Mössebergsgården. Där delades cyklisterna upp i tre grupper. Ett gäng tog rygg på Håkan Friman genom en lite mer utmanande bana på platån, Janne Karlsson och Sofie Fåglum Karlsson ledde var sitt gäng på snällare stigar.

Gemensamt för alla var att det inte gällde fysisk prestation i första hand utan att hålla sig ute så länge som möjligt.

I Livsloppet tickar en krona per minut in till Cancerfonden. Från starten på Stora torget tills dess att alla var tillbaka där gick det åt ungefär 2,5 timma, värda ungefär 150 kronor per deltagare.

Startfältet var ungefär lika stort som i fjol, mellan 65 och 70 cyklister.

– Det var kul att det kom lite nya deltagare från andra orter, som hört talas om loppet. Det är bra att det fått ringar på vattnet, säger Janne Karlsson.

Svenska kyrkan hade också kommit in för att backa upp arrangemanget genom att stå för fika vid återsamlingen på torget.

Janne Karlsson tvekar inte, det kommer att arrangeras ett lopp nästa år också.

– Vår förhoppning är att fler och fler deltar. Många tror att loppet bara vänder sig till racercyklister, men det är inte tanken, vi anpassar det till alla typer av cyklister.

Janne Karlsson fortsätter:

– Det ger mer än att bara swisha ett belopp till Cancerfonden, man får en fysisk aktivitet och en upplevelse att minnas.