Föreställningen An evening with Elvis' friends and original musicians gästar återigen Skaraborg och Vara konserthus.

Elvis Presley dog för 41 år sedan, men hans minne lever i högsta välförmåga. Idag är han ansedd som en av vår tids främsta scenartister och som en av de mest inflytelserika musikerna genom tiderna. Scenproduktionen tar besökarna tillbaka till dagarna då han regerade över världens scener.

Dwight Icenhower, som är allmänt ansedd som världens främste Elvis-tolkare, är showens solosångare. Dwight har vunnit titeln "The World's Best Elvis" fyra år på raken.

Deltagarlistan innehåller flera musiker som tidigare jobbat med Elvis, såsom trumslagare Bob Lanning, som arbetade med Elvis i Las Vegas och som kan höras på originalversionerna av "The Wonder Of You", "C. C. Rider" och "Polk Salad Annie".

En av Elvis favoritsångare Jim Murray, från sånggruppen The Imperials, kommer också att vara där. Jim arbetade intensivt med Elvis under dennes comeback-period och kan ses i den populära konsertfilmen "Elvis - That's The Way It Is" (1970). Elvis älskade att höra Jim sjunga gospel och efter konserter brukade de ofta varva ner genom att sjunga gospel tillsammans.

Under showen kommer man att återskapa dessa magiska stunder och Jim och Dwight kommer att framföra flera av Elvis gospelfavoriter tillsammans, såsom "How Great Thou Art" och "Sweet, Sweet Spirit".

