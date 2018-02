Men det är inte första gången hon står på en scen. Under elva år har hon spelat i ett flertal musikaler och bland annat gjort huvudrollen som Christine i Fantomen på Operan tillsammans med Peter Jöback.

– Det har varit en drömroll sedan jag var liten och nu fick jag göra den på West End i London. Det är förmodligen det roligaste jag gjort på scenen, menar Emmi.

Nu ska du stå i rampljuset inför miljonpubliken. Hur känns det?

– Jätteroligt, spännande och pirrigt, konstaterar sångerskan.

Känns det annorlunda mot det du brukar göra på scenen?

– Ja, faktiskt. Normalt gör jag ju en rollkaraktär, men nu ska jag framföra ett bidrag som är skrivet bara för mig. Dessutom har du egentligen bara en chans att charma de som röstar, tre minuter avgör något som man arbetat för så länge. Men det här känns trots allt riktigt häftigt.

Hur har du förberett dig på det som väntar?

– Jag har försökt öva mycket, så att jag verkligen känner mig säker på låten. Dessutom har jag försökt peppa mig själv, försökt äta bra och sova tillräckligt mycket, berättar Emmi.

Hon menar att det egentligen går att jämföra ett deltagande i Melodifestivalen med en idrottsman som förbereder sig för en stor tävling eller gala.

Har du själv sett arrangemanget live vid något tillfälle?

– Eftersom jag ofta arbetat med musikaler är man upptagen på kvällar och helger, men jag såg faktiskt den norska uttagningen när Alexander Rybak vann med "Fairytale". Jag kände på mig att låten även kunde ta guldplatsen i Europa och jag fick rätt, konstaterar Emmi.

Hur det går på lördag har hon ingen aning om just nu.

– Jag har ju sett de andra deltävlingarna, men ännu inte hunnit höra några av de bidrag som framförs på scenen i Örnsköldsvik.

Världen som arbetsplats

Emmi Christensson är född i Vessigebro utanför Falkenberg i Halland och hon började sin musikaliska resa genom att utbilda sig via Bjärnum Musikteaterskola och Balettakademiens musikalutbildning i Göteborg. Numera har framgångarna gjort att Stockholm varvat med olika scener runtom i landet och världen är hennes andra hem.

Under sin karriär har Emmi medverkat i flera klassiska musikaler såsom ”West Side Story”, ”Sound of Music” och flera uppsättningar av ”Les Misérables” i såväl Sverige som Norge. Det var under Malmö Operans uppsättning av just ”Les Misérables” med Emmi i rollen som ”Cosette” som Peter Jöback fick upp ögonen för hennes talang och potential för den internationella scenen.

Stjärnproducent

Sångaren presenterade Emmi för bland andra musikalproducenten Sir Cameron Mackintosh och det dröjde inte länge innan hon debuterade på West End som ”Christine” i ”The Phantom of the Opera” på Her Majesty’s Theatre i London 2014. Sedan dess har Peter Jöback och Emmi

Christensson fortsatt att samarbeta vid ett flertal tillfällen.

Du lär även har varit röst åt en av figurerna i en Disney-film?

– Jag dubbade huvudrollen ”Belle” i den nya svenska versionen av Disney’s klassiker ”Beauty and The Beast” som kom våren 2017. Även det en annorlunda upplevelse.

Hon har också gästat "Allsång på Skansen" och varit med i "Så ska det låta".

Nu är det alltså dags för Melodifestivalens stora scen.