Det blev en eftermiddag med mycket sång, musik och glada skratt när de tre generöst delade med sig av sina erfarenheter och goda råd.

— Gå den väg som känns rätt för dig, hitta något som passar dig och våga satsa, rådde Chris Kläfford, som vann Idol i höstas och nu har fullt upp med spelningar och olika aktiviteter.

Att han nu dök upp i Vara på gymnasieskolan Academy of music and business, AMB, var en trevlig överraskning för eleverna, som visste att Andreas Carlsson skulle gästa skolan tillsammans med artisten Robin Bengtsson.

Trion har alla tre erfarenheter från Idol. Entreprenören, låtskrivaren och musikproducenten Andreas Carlsson har ju varit domare i musiktävlingen på TV4 och Robin Bengtsson medverkade där för tio år sedan. Då var han ung, hade just fyllt 18 år, men såg det som en chans att testa sin förmåga. Han kom trea, men det tog tid innan musikkarriären tog fart på allvar. Ifjol vann Robin Melodifestivalen med "I Can't Go On" och kom sedan femma i Eurovision song contest. Nu består vardagen av spelningar och låtskrivande. Hans råd var därför inte helt oväntat:

— Ge aldrig upp! Det är först de senaste två åren som jag kunnat leva på musiken.

Alla tre är också överens om att Idol är en utmärkt väg att gå för den som vill ta sig in i musikbranschen - om man gör det på rätt sätt.

— Att alla inte lyckas är inte någon anledning till att inte söka till Idol. Det är inte många tillfällen i Sverige som du får att visa upp dig på samma sätt som i det programmet, menar Robin Bengtsson.

— Jag var lite nojjig att Idol skulle förstöra för mig. Jag hade sökt fler gånger utan att komma med, men jag sökte igen och lyckades. Det är jättebra att synas på det sättet. Även om jag misslyckades under en vecka så är det ingen som tittar på det klippet längre, bara på de låtar jag gjorde bra, säger Chris Kläfford, som också bjöd på en bejublad version av Imagine (se klippet ovan!).

Robin Bengtsson understryker också vikten av att ha rätt inställning till sitt liv som artist:

— Det räcker inte med att kunna sjunga, du måste ha en bra personlighet också och vara businessminded från första dagen.

Han har nu startat en kedja med coffe and barber shops, alltså en kombination av herrsalong och fik, i landet och det har gett honom bättre förståelse för affärsverksamhet som är applicerbar på musikbranschen.

— Musiker är dåliga på affärer. Brinner du för musik kan du acceptera mycket och många unga kastar sig in i branschen, konstaterar Andreas Carlsson, som med sina skolor i Vara och Tingsryd bland annat hoppas att lära de unga som vill in i musikbranschen att se på den som vilket affärsverksamhet som helst.

Att eleverna också får träffa av sina idoler under skoltiden är grädden på moset.

— Eleverna får hela tiden höra att det är så tufft i branschen, en sådan här dag är till för att pusha dem och visa att vi tror på dem, säger AMB:s rektor i Vara, Anna Sjögren.