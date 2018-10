Natten till måndagen svensk tid spelade Christoffer Ehn sin andra NHL-match i karriären när Detroit förlorade bortamatchen mot Los Angeles Kings med 2–4. Ehn var center i fjärdekedjan mellan Darren Helm och Luke Glendening. Han spelade också en hel del boxplay och fick 7:34 i istid.

Efter matchen fick han ta emot hyllningar av Ken Holland när denne intervjuades av Expressen.

– Visst, jag är lite överraskad att han tog en plats redan efter sitt första träningsläger med oss, men Ehn är en mycket god skridskoåkare och duktig forecheckare. Jag tror att hans offensiva spel kommer att utvecklas med tiden. Vi tror på honom. Att han spelat några säsonger mot män i den svenska toppligan gör honom mer redo för NHL.

Själv säger 22-åringen från Skara att han försökt anpassa sig till det mer fysiska spelet i NHL. De första två matcherna har varit en omställning men han har försökt tänka på att spela enkelt och rakt för att minimera misstagen,

– Det var lite stressigt under debuten mot Columbus. Mycket att ta in, mycket känslor. Det var ett stort ögonblick för mig, men jag tyckte att jag växte in i matchen. Ikväll (mot LA Kings) kändes det bättre, säger Ehn till Expressen.