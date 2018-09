Idag öppnar Amir Oshana Pizzeria Värsås där han bland annat ska sälja hamburgare, sallad, kebab och falafel och pizzor.

Etableringen möttes till en början, för ett och ett halvt år sedan, av en del motstånd, med protester från några av ortsborna och ett överklagat bygglov.

– Men nu är allt löst och jag tror inte det är någon som är missnöjd med att jag öppnar här. Tvärtom har jag fått många uppmuntrande och positiva kommentarer, säger Amir, som är erfaren pizzabagare med åtta år i branschen.

– Jag har haft en egen pizzeria i Norge, och har jobbat på ett antal restauranger.

Pizzeria Värsås är belägen vid affären, i en specialbyggd container som är 8,5 meter lång och 3 meter bred. Här finns pizzaugn, stekbord, kylar och allt som behövs för en take-away-restaurang.

– Det är förvånansvärt gott om plats i köket, säger Amir, som vid vårt besök håller på med de sista förberedelserna inför öppningen till lunch.

Arbetet med att färdigställa pizzerian har pågått in i det sista. Så sent som i onsdags blev elanslutningen klar och under natten till fredagen kom de sista inventarierna på plats.

– Jag jobbade till två i natt och är jättetrött, men samtidigt glad att det äntligen är dags att öppna.

Har du någon specialitet?

– Det godaste jag vet är en kebabpizza, med sås som jag gör efter ett eget, hemligt specialrecept.

Till sist, hur kommer det sig att du ville öppna här i Värsås?

– Jag åkte förbi den här platsen och såg vilket bra läge det är, alldeles intill affären. Dessutom är Värsås en ort med många trevliga människor, säger Amir Oshana, Värsås egna pizzabagare.

