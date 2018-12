På måndagskvällen fick Sällskapet jultomtarna och Frälsningsarmén ta emot 20 000 kronor vardera från Skövdelogen Camulus, som alltså ingår i Förenade gamla druidorden.

– Tanken är att pengarna ska gå till personer och organisationer som hjälper behövande i Skövde. Vi har också samlat in pengar i sällskapet och det innebär att Sällskapet Jultomtarna får ytterligare 15 000 kronor, berättar Kilander.

Logen har haft en arbetsgrupp som arbetat med att ta fram rätt pristagare. Bertil Kilander konstaterar att de båda organisationernas målsättningar sammanfaller med logens eget syfte; att arbeta för välgörande ändamål lokalt i Skövde.

– Vi vill ge de här pengarna till organisationer som har direktkontakt med de hjälpsökande. Därmed tror jag att vi hittat rätt.

Anna-Karin Haglund var på plats från Sällskapet Jultomtarna för att ta emot gåvan till föreningen.

– Det är fantastiskt att få den här gåvan och det är därför vår verksamhet fungerar, för att vi får bidrag av olika organisationer och föreningar men även privatpersoner. Det är därför vi kan göra vårt arbete, säger Anna-Karin.

I år får 270 barn 1800 kronor var i form av presentkort på kläder och skor från Sällskapet Jultomtarna, vilket är ett uppenbart bevis på att behovet finns.

Michael Lehnberg är ansvarig för det sociala arbetet hos Frälsningsarméns kår i Skövde. Även han var tacksam för bidraget från logen Camulus.

Annons

– Skövdeborna är otroligt givmilda. Det brukar jag alltid framhålla när jag träffar representanter från andra kårer, säger Michael.

– Det vi samlar in i år använder vi i vår verksamhet under hela nästa år. Under tisdag, onsdag och torsdag den här veckan har vi årets julutdelning. Då jag möter runt 110 familjer med totalt 109 barn, som får ta del av de här gåvorna, säger Michael Lehnberg.

Skövdelogen Camulus startades 1970 och omfattar idag knappa 90 personer, den yngste är kring 30 år och den äldste är runt 95 år. Logen består av endast män.