Repertoaren bestod bland annat av Goodbye Yellow Brick Road, Teacher I Need You, I´m Still Standing och Ob-La-Di, Ob-La-Da, Can´t Buy Me Love med mera.

I sann Elton-anda smyckade kören inte bara sig själva utan även körledaren Anders Borg med glittriga glasögon, hattar och färgglada fjäderboer.

Kören ackompanjerades utav ett av körledaren ihopsatt kompband. bestående av: Dan Unenge på piano, Ingemar Bengtsson på gitarr, Björn Höglund på bas samt Mats Hellberg på trummor.

Gruppen LowLadies som även den ingår i Körfamiljen DISS bjöd på tre Beatles-låtar. Nästa gång man kan se DISSkanten blir den 17 november, då tillsammans acapellagruppen VocalSix samt övriga körer i Körfamiljen DISS.