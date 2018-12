Sommaren var riktigt het, bokstavligen. Den ovanligt höga och tidiga sommarvärmen i kombination med väldigt lite regn gladde kanske semesterfirare, men för bland annat lantbrukare skapade torkan problem. LRF:s ordförande i Skara Rakel Törnblom menade att det kommer bli en besvärlig situation för spannmålsodlare då skörden mognade alldeles för fort såväl för djurhållare som kunde få svårt att få tag på foder.

– Det är den tidigaste skördestarten jag varit med om under mina dryga 25 år som lantbrukare, sade Fredrik Bengtsson i Vinköl till tidningen.

På grund av torkan bröt en tre hektar stor skogsbrand ut norr om Istrum i slutet av juli. Branden blossade upp flera gånger och grannar höll koll på brandhärjade området.

Torkan gjorde också att det var eldningsförbud, i slutet av juli blev det totalförbjudet att elda inklusive i sin egen trädgård. Flera butiker valde då att sluta sälja grillkol och tändvätska så länge eldningsförbudet rådde. Först kring den 20 augusti släppte man på eldningsförbudet, får då hade det regnat en del.

I början av juli försvann två statyer i Skara spårlöst. En dag var "Damen vid Dammen" vid tingshuset och "Flicka med bok" utanför Åbomska huset plötsligt borta. Skara kommun och polisen bad om allmänhetens hjälp. Statyerna efterlystes internationellt av Interpol, men det gav inga nya spår. I september lades förundersökningen ner och kommunen började skissa på planer för att ersätta statyn "Flicka med bok" om den inte skulle komma tillbaka. Man befarade att de stulits för materialets skull och smälts ner, vilket i sådana fall skulle innebära att unika skulpturer förstörts.

En uppmärksammad konkurs under denna tidsperiod var Lundsbrunn konferens och kurort AB som i slutet av augusti ansökte om konkurs. Sedan Migrationsverket sade upp avtalet om asylboende med anläggningen hade verksamheten varit vilande och inga besked om framtiden gavs. Företaget hade skulder på nästan 40 miljoner kronor vid konkursen, som de inte längre klarade av att betala. Samtidigt hade ägaren tagit ut stora utdelningar i bolaget, moderbolaget och ett systerbolag åren innan konkursen. De två andra bolagen hade inkomster från Lundsbrunns kurort och totalt plockades 61,8 miljoner kronor kronor ut mellan 2015 till 2017. Själva anläggningen och dess inventarier gick ut på försäljning. Vid slutet av året fick Lundsbrunns kurort en ny ägare, då Astro Sweden AB köpte anläggningen. Deras plan är att öppna upp verksamheten på nytt med hotell, restaurang, spa och konferens under 2019.

Annars var det under denna tid många spaltmeter om valet, som alltid under ett valår. Vallöften, partikupper och debatter. Under sommaren började det med personporträtt på förstanamnen som ställde upp i kommunvalet. När det närmade sig valet hettade det till med vallöften, partikupper och debatter. Bert Karlsson, som tidigare under året hade planer på att ge sig in i politiken igen, valde att istället lyfta fram en KD-ledamot offentligt och hjälpte Tanjo Andersson med sin personvalskampanj. Det skapade viss kontrovers, men kuppen lyckades. Tanjo Andersson fick tillräckligt med personkryss för att få en plats i kommunfullmäktige.

Innan valet var det många frågor kring vem som vill samarbeta med vem om de får möjligheten att styra Skara efter valet. Det visade på sprickor i de nuvarande politiska blocken, då Liberalerna inte längre vill samarbeta med Vänsterpartiet. Även inom Miljöpartiet var det skakigt, då en av MP-ledamöterna personligen vägrade fortsatt samarbete med dåvarande kommunalrådet.

När valresultatet var ihopräknat för Skara var det precis som i riksdagen oklart vem som skulle ta över. Moderaterna ökade och fick fler röster, precis som Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet tappade mest. De två dåvarande blocken hade lika många mandat och SD stärkte sin vågmästarroll. Samtal om makten inleddes när valresultatet var fastställt, men det var inga enkla förhandlingar och det dröjde innan det blev klart vem som tar makten.