Fredag 12 april

UTSTÄLLNINGAR

Porträtt ur samlingarna Konstmuseet, Skövde Kulturhius

Heineman – arkitekten, konstnären, skribenten Konstmuseet, Skövde Kulturhus. Tom 18 maj

Med spaden i jorden Skövde Stadsmuseum. Tom 4 maj

Skövdes historia Stadsmuseet, Skövde

Skäggmodeller Fotograf Henrik Gustafsson Nicander. Öppna Galleriet, Skövde Kulturhus. Tom 26 april

Folkdräkter från Skaraborg Slöjdens hus, Skövde. Tom 13 april

We Have A Dream Västergötlands Museum, Skara. Tom 9 juni

Kata & Kättil – Fynden i Varnhem Västergötlands Museum, Skara

Skara i medeltid Västergötlands Museum, Skara

Mellan is och eld Västergötlands Museum, Skara

Bronssköldarna från Fröslunda Västergötlands Museum, Skara

Agnes de Frumerie Västergötlands Museum, Skara

Tilt! – Flipperspelens kultur och historia Västergötlands Museum, Skara. Tom 8 september

Skaramissalet & andra medeltida skrifter Gamla biblioteket, Skara

Västra Götaland – en medeltida trakt Gamla biblioteket, Skara

Fåglar i Fokus Gamla biblioteket, Skara. Tom 18 april

Liv Borglund Bladhska Galleriet, Skara. Tom 21 april

Konst av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors m fl. Julas konsthall, Skara

Lorraine Rantala Skulpturer. Götene konstrum. Tom 24 april

Vänerland Vänermuseet, Lidköping

Hjubileum fotoarkiv Vänermuseet, Lidköping

Klub – Vänerns sjöfru Vänermuseet, Lidköping

Helena Blomqvist Lidköpings konsthall. Tom 28 april

The Art of Truth Compassion

Hjässan är kal Fotograf Elisabeth Ohlson Wallin. Vara bibliotek. Tom 17 april

Kan själv! Essunga folkbibliotek. Tom 26 april

Artur Henriksson-samlingen Herrljunga kulturhus

Tovad trandans Sussie Gyltman. Naturum, Hornborgasjön. Tom 13 juni

Forntid på Falbygden ...och tusen år till Falbygdens Museum, Falköping

Handelsboden Falbygdens Museum, Falköping

Real Street Art Falbygdens Museum, Falköping. Tom 22 april

Palmyra Falbygdens Museum, Falköping. Tom 5 maj

Tidaholms historia Tidaholms Museum

Bilar Tidaholms Museum

Människan och järnet Tidaholms Museum

Hundar för hundra år sedan Tidaholms Museum. Tom 30 augusti

Medeltiden i Tibro Tibro Museum. Tom 9 maj

Kläder Tibro Museum. Tom 1 september

Skärvor av Hjo Kulturvarteret, Hjo

Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Särdeles sundt och friskt Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

I en hamnstad på 1500-talet Kulturkvarteret, Hjo. Tom 6 maj

Afrika i akvarell Erika Fredholm. Forsviks bruk. Tom 12 maj

Sista skiftet Stallet, Vadsbo Museum, Mariestad. Tom 8 maj

TEATER

Korvgubbens minnen Älvateatern. Esplanadteatern, Lidköping

Tranteater Dockteater med Tranan Tara och hennes vänner. Naturum, Hornborgasjön

KONSERTER

Musik vid lunchtid Skara Domkyrka

DANS

Callinaz Fokus, Skara

ÖVRIGT

Stylist-SM Valhall, Skövde

Qrazy Quiz Rådhuscafét, Skövde

Kata Gård, Varnhem, är öppet

Sopplunch Kyrkans Hus, Skara

Bingo Seniorkafét, Skara

Kinnekulleträffen Trollingfisketävling. Hönsäters Hamn, Hällekis

Fritidsmässa Sparbanken Lidköping Arena

Quiztime Lumber & Karle, Kvänum

Må bra-vecka Essunga

Skrattyoga Aulan, Nossebro

Trandansen, Bjurum är öppet

Webbkamera på Trandansen sänder live på www.hornborga.com

Fågelskåda med guide Trandansen, Bjurum

Tranguidning Trandansen, Bjurum

Guidning: tranräkning Trandansen, Bjurum

Få svar på dina tranfrågor Naturum, Hornborgasjön

Vårmarknad Osterian, Falköping

Restaurangvecka Falköping

Skapande verkstad Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Lördag 13 april

UTSTÄLLNINGAR

Bord duka dig! Binnebergs Tingshus, Skövde

Anders Berglund och Geert van der Vossen Logården, Odensåker

Från Klostrets by till Varnhems stationssamhälle Ryttaregården, Varnhem. Tom 20 juli

Camilla Pyk Galleri Imma, Mariestad

TEATER

Tranteater Dockteater med Tranan Tara och hennes vänner. Naturum, Hornborgasjön

MUSIKAL

Babblarna Skövde Stadsteater

KONSERTER

Let There Be Rock Reckless Roses – Guns n’ Roses tribute band. Valhall, Skövde Kulturhus

ÖVRIGT

Skövdeloppet Start Lillegårdens idrottsplats, Skövde

Kulturkul Konstlabb, Skövde Kulturhus

Sagostund Konstlabb, Skövde Kulturhus

Varnhems nutida historia – kopplat till forntid Föredrag Kent Friman. Ryttaregården, Varnhem

Guidning av utställningen Från Klostrets by till Varnhems stationssamhälle. Ryttaregården, Varnhem

Kvinnofrukost Betaniakyrkan, Skara

Pinball cup Västergötlands Museum, Skara

Varje människa, en berättelse Roland Bjurhamn, fängelsepastor. Betaniakyrkan, Skara

Att färdas i gamla tider Föredrag Christer Westerdahl. Biblioteket, Götene

Kinnekulleträffen Trollingfisketävling. Hönsäters Hamn, Hällekis

Fritidsmässa Sparbanken Lidköping Arena

Påskmarknadsfrukost Naturum Vänerskärgården, Victoriahuset, Kållandsö

Påskmarknad Spiken, Kållandsö

Afternoon Tea Bjertorp Slott, Kvänum

Må bra-vecka Essunga

Trandansen, Bjurum är öppet

Webbkamera på Trandansen sänder live på www.hornborga.com

Fågelskåda med guide Trandansen, Bjurum

Mat och klimathelg Trandansen, Bjurum

Fågelskåda med guide Naturum, Hornborgasjön

Få svar på dina tranfrågor Naturum, Hornborgasjön

Vårmarknad Osterian, Falköping

Musikupplevelsestund för barn. Falköpings Bibliotek

Konstvandring Atelje Blocking, Tibro

Inspirationsdag för seglare. Hjo

Viva La Tårta Birgitta Rasmusson och Marco Stella. Park, Hjo

Workshop Kulturstugan, Karlsborg

Sagor på arabiska Biblioteket, Mariestad

Lördagskafé Röda Korset, Mariestad

Söndag 14 april

UTSTÄLLNINGAR

Bord duka dig! Binnebergs Tingshus, Skövde

Anders Berglund och Geert van der Vossen Logården, Odensåker

Pupi Kot – Björnen Guds Son Vänermuseet, Lidköping. Tom 18 maj

Fotoutställning Peter Ivarsson. Krokens Alpacka, Trässberg

Camilla Pyk Galleri Imma, Mariestad

TEATER

Barnteater Räven i den kolsvarta natten. Sessionssalen, Centrumhuset, Götene

Korvgubbens minnen Älvateatern. Esplanadteatern, Lidköping

Tranteater Dockteater med Tranan Tara och hennes vänner. Naturum, Hornborgasjön

DANS

Fernandoz Herrljunga Folkpark

ÖVRIGT

Tipspromenad runt Åsbotorpsjön. Start Hagenstugan, Skövde

Torpvandring Samling Logården, Odensåker

1-milavandring Start Timmersdala motions klubbstuga

Bingo-tipspromenad Start Varnhemsgården

Trav Axevalla Travbana

Allsångskväll Stenums kyrka

Kinnemilen Start Petersburg, Skara

Tipspromenad Korpen, Skara

Gamla Götenebilder visas i Munkgården, Götenes Fornpark

Kinnekulleträffen Trollingfisketävling. Hönsäters Hamn, Hällekis

Fritidsmässa Sparbanken Lidköping Arena

Påskmarknad Spiken, Kållandsö

Träffa alpackor Krokens Alpacka, Trässberg

Må bra-vecka Essunga

Trandansen, Bjurum är öppet

Webbkamera på Trandansen sänder live på www.hornborga.com

Fågelskåda med guide Trandansen, Bjurum

Mat och klimathelg Trandansen, Bjurum

Fågelskåda med guide Naturum, Hornborgasjön

Få svar på dina tranfrågor Naturum, Hornborgasjön

Vårmarknad Osterian, Falköping

Påskpyssel och äggjakt Falbygdens Museum, Falköping

Underhållning Disponentvillan, Tidaholm

Å-vandring längs med Tidan. Samling gamla stenbron, TIbro

Bingo-tipspromenad Start Högaliden, Hjo

Tipspromenad Start Skärgårdsskolan, Torsö