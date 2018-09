Göteborgs valkrets

I Göteborgs valkrets kom bland andra nuvarande ordföranden i regionstyrelsen, Johnny Magnusson (M) in, liksom regionfullmäktiges nuvarande ordförande Magnus Berntsson (KD). Miljöpartiets regionrådskandidat Ulrika Frick kom också in, även om hon blev förbikryssad av Yusuf Tohow som knep första mandatet. Det nya partiet Demokratera tog fyra av sina fem mandat i Göteborgs valkrets och här kom bland andra partiledaren Martin Wannholt in.

Moderaterna: Johnny Magnusson, Peter Hermansson, Monika Beiring, Johan Fält, Susanna Cassberg,Carina Ridenius, Erik Lindqvist, Jan Lindblom

Centerpartiet: Emina Music (personvald), Katarina Lundin, Gunne Steen

Liberalerna: Helena Holmberg (personvald), Daniel Andersson, Carina Liljesand, Richard Brodd

Kristdemokraterna: Magnus Berntsson, Pernilla Wendesten

Socialdemokraterna: Håkan Linnarsson, Lena Malm, Per Tenggren, Kerstin Brunnström, Andreas Hector, Ann-Christine Andersson, Gabriel Veble, Cecilia Dalman Eek, Jan Ripa, Malin Sjunneborn, Dragan Dobromirovic

Vänsterpartiet: Eva Olofsson, Monika Djurner, Carina Örgård, Lars-Erik Hansson, Jesper Johansson, Can Altintasli, Nadia Mousa

Miljöpartiet: Yusuf Tohow (personvald), Ulrika Frick, Erik Johansson

Sverigedemokraterna: Håkan Lösnitz (personvald), Krista Femrell, Björn Tidland, Yvonne Stafrén, Hans-Göran Gustafsson

Demokraterna: Martin Wannholt (personvald), Mariette Risberg, Thomas Hedberg, Marianne Berntsson