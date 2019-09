Nu börjar rapporterna från kommunens nämnder rörande det sparbeting de ålagts att trilla in. Det är stora summor vi talar om: 100 miljoner kronor under tre år i det som kallas handlingsplan 2022 och ytterligare 28 miljoner i den generella effektivisering (läs besparing) på 1 procent under 2020, som ligger på alla verksamheter.

Nu är detta nödvändiga åtgärder som krävs för att få rätsida på den ekonomiska situationen trots den skattehöjning på 75 öre som den styrande minoriteten klubbade i juni. Problemet är att det är för sent, det har varit lätt att se åt vilket håll pilarna pekat de senaste åren och lika lätt att inse att det skulle komma att krävas kraftfulla åtgärder. Det var också skälet till att vi redan till valet förra året var tydliga med att det skulle behövas en skattehöjning under en period för att parera en expanderande kommuns utgifter. Skövdes borgerlighet anklagade oss då för att vilja lägga beslag på medborgarnas pengar och menade att en skattehöjning minsann var den absolut sista utvägen. Det var dock en helt annan melodi som sjöngs i våras, nu var skattehöjningen plötsligt nödvändig.

Det finns två möjliga orsaker till denna kovändning: antingen så genomgick Skövdes borgerlighet ett kollektivt ekonomipolitiskt uppvaknande eller så var det helt enkelt så att de inte var ärliga i valrörelsen. Våra politiska motståndare inte är dumma, långt därifrån. De var fullt medvetna om att dessa åtgärder var nödvändiga men valde att inte säga det i valet och på det viset också låta kommunens ekonomiska situation förvärras i ett år till.

Nu befinner vi oss därför i ett läge där vi trots en avsevärd intäktsökning tvingas till lika avsevärda sparåtgärder. Vi må vara mindre sluga men lever i övertygelsen om att transparens och ärlighet inte enbart är det moraliskt riktiga utan också det som i längden bäst gynnar demokrati och byggandet av samhället. Att medvetet undanhålla medborgarna den politik man avser att föra kan knappast gynna förtroendet och riskerar därmed att skada de förutsättningar som krävs för en representativ demokrati.

Maria Hjärtqvist (S)

Gabryjel Blom (V)

Emil Forslund (MP)

Gruppledare i kommunfullmäktige