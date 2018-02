Fakta: Operation olivkvist

Turkiet och allierade syriska rebeller inledde angreppet mot Afrin den 20 januari 2018. Större delen av striderna har koncentrerats till det bergiga gränsområdet mellan Turkiet och Syrien. Insatsen har fått namnet "operation olivkvist".

Afrin är en av tre kantoner i ett område i nordöstra Syrien som står under halvautonomt kurdiskt styre sedan 2013.

Det turkiska angreppet riktar sig mot den kurdiska YPG-milisen, som enligt Ankara är samma sak som PKK-gerillan, som under årtionden har gjort uppror mot den turkiska regeringen. PKK är terrorstämplat av USA, EU och Turkiet. Men YPG har också samarbetat nära med USA i kampen mot extremiströrelsen IS i Syrien – ofta i under den kurdisk-arabiska alliansen SDF:s flagga.

//TT