På lördag kväll blir det schlager i Bergs kyrka, när Norra Billings pastorat arrangerar Mello i kyrkan. Bakom idén står kantor, Magnus Lundberg och kollegan Ursula Strömer, som under kvällen också kommer att agera kompband åt artisterna.

– Här kan församlingsborna ställa upp med valfri Mello- eller Eurovision-låt och sedan sker röstningen genom att publiken skänker pengar till fasteinsamlingen, säger Magnus Lundberg.

Röstningsförfarandet innebär att man lägger en lapp i en låda och samtidigt swishar eller skänker pengar kontant.

– Minsta summa per röst är 20 kronor men man får naturligtvis gärna skänka mer.

Som konferencierer för kvällen står ungdomar från kören The blue, som också svarar för underhållningen i mellanakten.

– Redan är ett tiotal artister klara, men fler kan tillkomma, då anmälningstiden inte går ut förrän på fredag.

Bland de många anmälda låtarna finns Bang en boomerang, som framförs av Lars Rudberg och Cecilia Wadenbäck, Stad i Ljus med Kyrkokören, Sing for me med Madeleine Svensson och I do som barnkören sjunger.

– Vi hade från början tänkt ha arrangemanget i Bergs församlingshem, men vi insåg att vi behövde mer plats och flyttade det till kyrkan, säger Magnus Lundberg, som också utlovar proffsigt ljud och ljus.

– Det blir kanske inte riktigt lika mycket ballonger och glitter som i den riktiga mellon, utan lite mer städat, men vi hoppas på en fullsatt kyrka på lördag kväll.