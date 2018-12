Orvar Eriksson är avgående ordförande för barn- och utbildningsnämnden. I slutet av november kallade han och arbetsutskottet till en presskonferens där beskedet gavs att avgörandet skulle komma den 11 december.

Men nu har det alltså skjutits upp till den 20:e. Vid det mötet ska även budget upp på bordet.

– Det är troligt att skolans högstadium läggs ner, säger Orvar Eriksson.

Rydskolans högstadium har varit nedlagd tidigare men öppnades på nytt för att möta efterfrågan. Då gick kommunen in med fyra miljoner kronor extra per elev och år, utöver den vanliga elevpengen under en uppstartsperiod. 80 elever gick på högstadiet på Rydskolan och den ekvationen har inte gått ihop.

– Den nya friskolan Raol Wallenberg har lyckats lite för bra, fastslog Orvar Eriksson (C) vid den tidigare presskonferensen.

Nu har kommunen bestämt sig för att stoppa utbetalningen av extrapengar till Rydskolan. Dessutom har en nyligen utförd utredning kring kommunens skollokaler visat på ett överskott av lokaler.

– Men faktum kvarstår. Vi anser inte att skolan bär sig utan extramedel, med det antal elever som finns, säger Orvar Eriksson idag.

Han säger att man dragit ut på tiden med att lägga fram det här inför nämnden.

– Men det handlar mer om formalia och att vi ville att nämnden skulle få ta ställning i frågan i lugn och ro.

I samma andetag konstaterar han att det alltid är känsligt att lägga ner en skola.

Annons

– Men reaktionerna har kanske inte varit riktigt så högljudda som i fallet med Varola skola.

En hel del insändare, samtal och möten med föräldrar och elever har det ändå blivit.

– Vi tycker att vi hunnit gå igenom alla brev och tyckanden som vi fått och jag är tillfreds med att vi inte behövde forcera fram det här. Men vi står fast och jag hoppas att även nämnden gör det, säger Orvar Eriksson (C).