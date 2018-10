Sommarens hetta och torka drabbade såväl Sverige som stora delar av Europa. I Sverige har bryggerijätten Carlsberg aviserat att de kommer behöva höja priserna till följd av sämre spannmålskördar. Det innebär troligen att ölpriserna kommer att höjas både på restauranger och på Systembolaget.

Huvudingredienserna i öl är vatten, jäst, humle och malt. Det är främst skörden av malt som påverkas vilket gör att det blir dyrare för bryggerierna att köpa in spannmålet som behövs.

Forskare vid University of East Anglia i England har studerat hur klimatförändringar kommer att påverka ölproduktionen och prissättningen under en period av 80 år, rapporterar brittiska tidningen The Guardian.

I beräkningen om hur stor prisökningen kan bli i det värsta tänkbara scenariot så är det flera stora ölbryggarnationer som drabbas hårt. I Tjeckien väntas priserna stiga med 143 procent fram till år 2100. I Belgien väntas prisökningen bli 95 procent och i Irland 93 procent. Befolkningen i de tre länderna dricker i genomsnitt mycket öl och mycket av spannmålet till ländernas bryggerier importeras.

Men det land som forskarna har undersökt som väntas bli allra hårdast drabbat är Polen - där väntas ölpriset på 80 år kunna stiga med hela 377 procent.

Den möjliga utvecklingen i Sverige har inte studerats av det engelska forskarlaget.

I studien fastslår forskarna att höjda ölpriser i sig är en bagatell jämfört med andra mer omfattande konsekvenser av klimatförändringar, men konstaterar samtidigt att det delvis gör livskvaliteten sämre.

– Tveklöst kommer miljoner människor runt om i världen känna att minskad tillgång på öl och högre priser kommer att strö salt i såren. Det är något speciellt med den kulturöverskridande uppskattningen för öl, säger professor Dabo Guan till The Guardian.

Ur ett folkhälsoperspektiv kan det naturligtvis vara av godo med höjda ölpriser eftersom det kommer innebära att ölkonsumtionen med all sannolikhet minskar. Enligt forskningsstudien väntas öldrickandet i Tjeckien, Belgien, Irland och Polen minska med mellan 29 till 33 procent till år 2100 jämfört med i dag.