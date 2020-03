När Skaraborgs sjukhus Skövde byggdes i början av 70-talet användes stora mängder mjukfog innehållande PCB, ett ämne som 1978 blev klassat som miljögift och förbjudet att använda. Ett mycket omfattande arbete har på senare år skett för att sanera från detta miljögift i sjukhusbyggnaden.

Saneringen måste vara klar sista december 2022 enligt dispens sjukhuset fått från ansvariga myndigheter.

Nu ska regionstyrelsen ta beslut om att göra den sista delen av PCB-saneringen. Enbart denna del, som kallas del 2 av etapp 3, kostar 190 miljoner kronor att genomföra. Hela etapp 3 av PCB-saneringen kostar drygt 300 miljoner kronor.

Denna etapp omfattar sanering av mottagningsblocket på Skaraborgs sjukhus Skövde. Planen är att saneringen av den gula sidan startar under kvartal 2 i år, saneringen av entréhallen startar under kvartal 3 nästa år och saneringen av den röda sidan startar under kvartal 2 år 2022.

Med denna tidsplan ska all PCB-sanering vara klar sista kvartalet 2022, precis innan tidsgränsen för när dispensen löper ut.

Det som bedöms som nödvändiga underhållsåtgärder kommer att göras samtidigt med PCB-saneringen.