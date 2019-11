Grupp 1: Falköpings KIK, Skoftebyns IF, Stenstorps IF, Vänersborgs FK (avgörs 10 n..

Futsal-DM 2019-20

DAM:

Grupp 1: Falköpings KIK, Skoftebyns IF, Stenstorps IF, Vänersborgs FK (avgörs 10 november i Frejahallen med FKIK som arrangör)

Grupp 2: Mariedals IK, Mariestads BoIS FF, Toarpsalliansen, Trollhättans FK

Grupp 3: Borås AIK, IK Gauthiod, Lödöse Nygård IK, Råda BK

Gruppsegrarna i grupp 1-3 samt de två bästa grupptvåorna spelar en finalserie med fem lag, alla mot alla.

HERR:

Grupp 1: Falköpings FK, IFK Emtunga, IFK Mariestad, Varnhems IF (avgörs 24 november i Viktoriaskolan i Skara med Varnhems IF som arrangör)

Grupp 2: Bollebygds IF/IF Olsfors, Byttorps IF, Herrljunga SK FK, Moholms SK, Sandareds IF

Grupp 3: Bergdalens IK, FC Skövde, Trollhättan Södra FC, Trollhättans FK

Grupp 4: Alingsås FC, Borås AIK, Fagersanna IF, IFK Värsås, Lödöse Nygård IK

Grupp 5: Dalsjöfors GoIF, Kronängs IF, Mariedals IK, Äspereds IF

Gruppsegrarna samt de tre bästa grupptvåorna. Spel i två grupper med fyra lag i varje, därefter semifinaler och final.

F17:

Grupp 1: Alingsås KIK, Byttorps IF, IK Gauthiod, Vänersborgs FK

Grupp 2: Falköpings KIK, Skoftebyns IF, Stenstorps IF, Trollhättans FK/Halvorstorps IS

Grupp 3: Borås AIK, Brämhults IK, Kronängs IF, Våmbs IF

Grupp 4: Bergdalens IK, Skövde KIK, Toarpsalliansen, Ulricehamns IFK

Gruppsegrarna och de två bästa grupptvåorna. Spel i två grupper med tre lag i varje, därefter final. De två bästa lagen kvalificerade för SM.

P17:

Grupp 1: Brämhults IK, Falköpings FK, IFK Trollhättan, Skoftebyns IF, Vara SK

Grupp 2: Bjärke (Sollebrunn/Stora Mellby), Herrljunga SK FK, IFK Falköping FF, Råda BK, Skara FC

Grupp 3: Fristad/Sparsör/Borgstena, Kronängs IF, Mariedals IK, Sandareds IF, Skene/Svansjö/Örby

Grupp 4: Dalsjöfors GoIF, IFK Skövde FK, Norrby IF, Ulricehamns IFK

Gruppsegrarna samt de två bästa tvåorna. Spel i två grupper med tre lag i varje, därefter final. De två bästa lagen kvalificerade för SM.

KÄLLA: VFF