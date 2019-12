Kortfattat kan företeelsen Hittaut beskrivas som en skattjakt där man letar checkpoints via en orienteringskarta i pappersform eller via en mobilapp.

Tidigare har aktiviteten arrangerats av Billingens fritidsområde ekonomisk förening i samarbete med IF Hagen under fem år och var då en av Skövdes största friskvårdssatsningar någonsin med cirka 3 000 deltagare per år.

Nu tar IF Hagen över arrangemanget i samverkan med Next Skövde och Skövde kommun.

– Från IF Hagens sida ser vi fram emot att ge så många människor möjlighet att på ett roligt och enkelt sätt komma ut i naturen. Som bonus får man möjlighet att prova på vår fantastiska idrott, orientering, säger Inger Westerberg ordförande i IF Hagen i pressmeddelandet.

För alla

Alla åldrar kan delta och det finns ett stort antal tillgänglighetsanpassade checkpoints för de som går med barnvagn, rullator eller rullstol. Det är gratis att delta i hittaut och kartan kommer att finnas på Turistcenter, First Hotel Billingehus, Billingens stugby och camping samt i flera butiker i Skövde.

Det kommer också att gå att ladda ned kartan i hittaut-appen och registrera sina checkpoints direkt i sin mobil.

Hittaut startar 1 maj och pågår till 30 september. Starten för hittaut kommer att vara Billingen och de centrala delarna av Skövde. Därefter släpps vid några tillfällen nya checkpoints i andra delar av kommunen.

– Det är enormt roligt att vi kan starta upp igen. Hittaut har varit oerhört efterfrågat och saknat av många Skövdebor. Vart jag än är i olika sammanhang kommer många fram till mig och undrar när hittaut börjar igen, säger Lotta Stigsdotter, destinationsutvecklare på Next Skövde.

Enligt en tidigare gjord enkätundersökning är det bästa med hittaut att komma ut och röra på sig, tätt följt av att komma ut i naturen och upptäcka nya platser.

Aktiviteten ger också nyinflyttade möjlighet att lära sig att hitta i Skövde på ett roligt sätt, men även Skövdebor som bott i stan i hela sitt liv upptäcker glädjen i att hitta nya smultronställen i närmiljön.

De allra flesta tar sig ut gåendes, men vissa cyklar och en hel del springer när de letar checkpoints.