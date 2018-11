Syftet med EY Entrepreneur Of The Year är att hylla framgångsrika entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap i Sverige. Förutom huvudpriset ”EY Entrepreneur Of The Year” utses även vinnare i kategorierna ”Årets kvinnliga stjärnskott” och ”Årets manliga stjärnskott”. Huvudsponsorn SEB delar ut specialpriset ”Bästa internationella tillväxt”.

Finalisterna som deltar i regionfinalen i Göteborg den 21 november är utsedda efter en omfattande nominerings- och urvalsprocess.

– Precis som tidigare år har vi fått in en uppsjö av nomineringar och det har verkligen inte varit en lätt uppgift för juryn att utse finalisterna. Samtliga av årets finalister är innovatörer inom respektive bransch, och har med sin nytänkande förändringsbenägenhet rört om rådande praxis och brutit ny mark, säger Malin Höij, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Väst i ett pressmeddelande.

– Jag är också väldigt glad över den stora geografiska spridning vi har bland finalisterna i år. Hälften av entreprenörerna kommer från exempelvis Falkenberg, Falköping och Borås, det visar verkligen på den starka entreprenörsanda som genomsyrar hela regionen, tillägger hon.

Vinnarna i region Väst utses av en extern oberoende jury som består av sju personer. Vem som slutligen segrar i den nationella finalen avgörs i Stockholm stadshus den 31 januari. Därefter får den nationella vinnaren representera Sverige i världsfinalen i Monte Carlo i juni, där entreprenörer från fler än 60 länder gör upp om titeln som världens främsta entreprenör.

