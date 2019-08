Finalen avgjordes på lördagen i Linköping och en av finalisterna var hårdrocksbandet Browsing Collection. De representerade de skaraborgska färgerna med låten "Oh No".

Bandet trodde på sin låt, men trots det räckte det inte riktigt hela vägen och de hamnade på en tredjeplats. Vinnare blev kronobergaren Tim Lööv med låten "All I Need Is You".

– Tredjeplatsen är ett kvitto på att även hårdrock får vara med i P4, säger Mimi Brander i Browsing Collection.

Hon förklarar att det betydde mycket för bandet bara att komma med i riksfinalen.

– Vi har fått bli lite bortskämda och behandlade som superstjärnor. Alla var bra och det var en tuff konkurrens. Så det känns bara som wow!

I den lokala finalen tidigare i sommar tävlade Browsing Collection mot fyra andra och tog hem den lokala finalen. Lite drygt en månad senare hade riksjuryn valt ut dem till den stora finalen.

– Det är hemskt roligt att den genre vi spelar faktiskt går hem i det här sammanhanget och därför känns det extra kul att ha tagit oss hela vägen med just en hårdrockslåt, uppgav bandet till ESC-panelen, som intervjuade dem inför finalen.

I samband med finalen släppte bandet låten "Oh No" och på fredag släpper de ytterligare en låt: "Sugar Slave", som också ska vara med på det kommande albumet.

Här näst väntar uppträdande i samband med Matfestivalen.