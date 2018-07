De har gjort hundratals spelningar genom åren, nu senast på Peace & Love-festivalen i Borlänge. Det var tredje gången Skövdebandet besökte festivalen, medlemmarna Moa Lenngren, Nora Lenngren och Carro Karlsson berättar om upplevelsen.

– Det var bättre scen i år än tidigare. Vi spelade halv fem, lite tidigare än vi brukar. Det är en liten risk, vi brukar spela sent när alla är i gasen. Men jag tyckte det var bra att vi gjorde det, säger gitarristen Moa.

Systern Nora, basist, håller med.

– När man spelar sent brukar folk vara väldigt glada i hatten när de kommer fram och berömmer spelningen. Nu kändes det genuint när de sa att vi var jättebra.

Bandet verkar ha gjort intryck på festivalbesökarna.

– Tre medelålders punkare sa att de inte hade tänkt gå på festivalen, men så såg de att vi skulle spela och skyndade sig att köpa biljetter. Jag började nästan gråta när jag fick höra det, berättar Nora.

Det märks att de är nöjda med spelningen. Men Moa berättar också att hennes distpedal gick sönder efter halva spelningen.

– Det hade nog varit det bästa gigget nånsin om inte pedalen pajade. Vi var varma i kläderna efter en spelning på Putte i parken, vi hade till och med repat mellansnacket, säger hon.

I maj skrev bandet kontrakt med ett förlag som heter Icons Creating Evil Art, som bland annat jobbar med artisten Flora Cash. Moa beskriver skillnaden mellan ett förlag och ett skivbolag.

– Skivbolag är de som får ut plattan, de hjälper till med kostnader för studio och sånt. Ett förlag hjälper till att samla intäkter efter att skivan är släppt. De hjälper till att få ut den i radio och annan PR.

De är hittills nöjda med avtalet. Antalet lyssningar på musiktjänsten Spotify har exempelvis ökat med 300 procent.

– Vi har fått mycket mer utländska lyssningar. Taiwan är vi riktigt poppis i, berättar Nora.

Musikvideo med många små berättelser

För ungefär två veckor sedan släppte bandet också en ny musikvideo. Det är singeln Thank God It's Friday som fått visuellt komplement.

I videon får tittaren bland annat följa med en bartender, en programmerare och en mekaniker. Karaktärernas trötta inställning till tillvaron bryts upp av röjiga refrängpartier där bandet spelar och festar.

Det är Moa som klippt videon.

– Vi är nöjda med alla små berättelser i videon. Men jag som suttit och jobbat med den är ganska trött på den, berättar hon.

Bandmedlemmarna var glada och nöjda med att släppa videon, men de berättar också att det kändes lite konstigt, antagligen för att de samtidigt hade en spelning på Putte i parken.

– Jag fattade inte ens när vi hade släppt den, säger Nora.

I arbetet med musikvideon har det varit bra att ha ett förlag i ryggen som ser till satt saker blir gjorda. I det här fallet satte förlaget en deadline som satte press.

– Jag skulle utomlands, så det var bra att vi fick en deadline annars hade den nog fortfarande inte blivit inspelad, säger Carro.

Super-EP eller minialbum

Resten av året blir hektiskt för Browsing Collection. I augusti släpps nästa singel vilken följs av en skiva med sex låtar.

– Man kan säga att det är antingen en super-EP eller ett minialbum. Den var klar redan i juni förra året men vi tyckte den var så bra att det kändes onödigt att släppa den själva. Vi har väntat på förlaget.

Och kvaliteten på skivan är hög om man får tro bandet själva.

– När man lyssnade på den för ett år sen så slogs man av tanken att "wow, det här är bra", säger Carro.

Låtarna följer ofta ett tema som passar bandet. Låtarna Hi But No och Something To Hold On To följer båda samma ämne.

– De handlar om folk som tafsar och tar sig friheten till andras kroppar. Vi skriver mycket om samhället och våra egna upplevelser, berättar Nora.

Låten One Time A Year är även den samhällsskildrande.

– Den handlar om klassklyftor, men vi gillar att överdramatisera, säger Nora.

De hårda samhällstolkningarna till trots så poängterar Browsing Collection att de inte är så arga till vardags.

– Det är nog punkådran. Vi är världens gladaste personer egentligen, jag tror att det är därför vi kan skriva sån här musik, säger Moa.



Foto: Jan-Erik Lindkvist

Avslöjar turné i Sydkorea

Efter släppen i höst så väntar en turné i Sydkorea, något som bandet egentligen inte gått ut med officiellt. De har varit i Sydkorea förut och det märks att de längtar tillbaks.

– Det ska bli skönt att komma tillbaka. Denna gången kommer man känna igen sig och behöver inte stressa så mycket. Jag vill testa koreansk barbecue, det hann jag inte med förra gången, tillägger Carro.

De har redan fått fans i Sydkorea. De berättar om en tjej som sett dem på Youtube och stod och skuttade till låtarna, efteråt gav hon dem presenter.

– Vi fick koreansk alkohol men vi fattade inte att den skulle stå i kylen så den blev dålig, säger Carro.

För Skövdebor som vill se bandet på hemmaplan så kommer Browsing Collection spela på Skövde In Rock Festival i november.