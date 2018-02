Med en stor ensemble och band kommer publiken att bjudas på en föreställning sprängfylld av rock, pop, gospel, sång, humor och historier om de tre ikonerna Elvis, Johnny Cash och Jerry Lee Lewis (aka The Killer).

Den 8 mars 2019 är det dags för föreställningen att nå Lidköping.

Turnéplan 2019 25 jan Luleå, Coop Norrbotten Arena 26 jan Umeå, Umeå Energi Arena 1 feb Västerås, ABB Arena Syd 2 feb Helsingborg, Helsingborg Arena 8 feb Linköping, SAAB Arena 9 feb Karlstad, Löfbergs Arena 15 feb Jönköping, Kinnarps Arena 16 feb Sandviken, Göransson Arena 22 feb Örnsköldsvik, Fjällräven Center 23 feb Skellefteå, Skellefteå Kraft Arena 1 mar Göteborg, Scandinavium 2 mar Malmö, Malmö Arena 8 mar Lidköping, Sparbanken Lidköping Arena 9 mar Örebro, Conventum Arena

Under hösten och vintern har Elvis, Cash, The Killer & Me gått på Göta Lejon i Stockholm. Sällan har en show fått så stark respons av publiken. Förutom högt jubel och stående ovationer från fansen så har även kritiker satt höga betyg på Brolles hyllning av de tre ikonerna.

Brolle slog igenom över en natt när han deltog i ”Popstars” 2001 där han genom sina karismatiska framträdanden och extraordinära rock’n’roll-röst vann svenska folkets hjärtan. Hans första egenkomponerade singel ”Playing With Fire” blev en stor hit och resulterade i ett flertal Grammisnomineringar. Efter flera albumsläpp, inklusive hitsingeln ”Det är Hon” och ett flitigt turnerande, gick han upp på musikalscenen för att spelade huvudrollen i succén ”The Buddy Holly Musical” på Göta Lejon. Under hösten och vintern har vi sett honom i huvudrollen i ”Elvis, Cash, The Killer & Me” och i början av 2019 tar han den hyllade showen med sig ut på arenaturné.

— Vi är glada och stolta att åter igen få en möjlighet att ta emot en föreställning som annars bara turnerar på våra allra största arenor i våra stora städer. Det känns som att Sparbanken Lidköping Arena nu finns ordentligt i medvetandet hos dom stora konsertarrangörerna när de planerar sina turnéer, säger Glenn Rytterfjell, på Sparbanken Lidköping Arena i ett pressmeddelande.

Elvis, Cash, The Killer & Me presenteras av Live Nation i samarbete med Göta Lejon.