Familjen var på semester och på lördagsnatten slog tjuvarna till mot bostaden i centrala Stenstorp. Gärningsmännen tog sig in via garaget genom att krossa en ruta och sedan lyfta bort fönsterhakarna. Via garaget har de också tagit sig in i bostaden och öppnat diverse skåp. Det är i dagsläget oklart om något är stulet.