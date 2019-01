Patrik Björck från Falköping har synpunkter på att Vänsterpartiet inte släpper fram en S-ledd regering.

– Jag tycker att det är en märklig reaktion. Om de nu vill att Stefan Löfven ska bli statsminister och bilda en S-ledd regering borde de göra klart att riksdagsgruppen stödjer Socialdemokraterna i den omröstningen. Att de svajar på den punkten är märkligt, säger Patrik Björck som är ordförande för Skaraborgs partidistrikt, riksdagsledamot och ersättare i partistyrelsen.

Patrik Björck menar att Jonas Sjöstedt (V) är en erfaren politiker.

– Han vet spelreglerna. Vi har haft överenskommelse med Vänsterpartiet tidigare, nu har vi en med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Vi håller de överenskommelser vi gör, säger Patrik Björck.

Andra saker än de som ingår i överenskommelsen kan Socialdemokraterna göra upp med andra partier om, menar Patrik Björck, vilket han tycker att Löfven och Björklund (L) har uttryckt.

Patrik Björck påminner om att hans hemkommun Falköping styrs av Socialdemokraterna i samarbete med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Även detta genom en överenskommelse partiet står för.

– Jag har till exempel röstat för att införa vårdnadsbidrag, trots att alla vet att jag är emot det, säger han.

Från vänsterkanten i politiken kommer kritik mot att Socialdemokraterna gett efter för mycket till de liberala partierna i olika sakfrågor.

Annons

– Vi har fått in en del saker, de andra har fått in en del, för mig är det inte särskilt märkligt. Om vi själva fått skriva texten hade den inte sett ut så, men vi kan inte gå in i en förhandling och tro att vi ska komma ut med ett S-dokument, säger Patrik Björck.

Han hoppas att Stefan Löfven kan röstas fram på fredag efter att Vänsterpartiet tagit ”sitt förnuft till fånga”.

– Jag utgår från att när de bullrat en stund inser att detta är den bästa möjliga lösningen utifrån hur den politiska realiteten och mandatfördelningen ser ut. Det uttrycker också Jonas Sjöstedt om man lyssnar på vad han säger. Jag utgår från att de nyktrar till, säger Patrik Björck.