Bildextra: 50 bilder från Skövde KIK:s sista vårmatch

Under de senaste säsongerna har Skövde KIK tillhört toppen av division 1.

Så är inte fallet i år.

När den första halvan av säsongen är spelad ligger Skövde KIK under nedflyttningsstrecket.

– Att vi ska ner i tvåan – den tanken tänker vi inte, säger tränaren Stefan Karhi under en längre intervju med honom och målvakten Sara Fröjd om lagets motiga vårsäsong.