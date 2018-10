På kort tid var det under våren två andra rån liknande det i Skövde under lördagen. I Kristianstad och Jönköping har det varit liknande smash and grab-kupper.

Polisen utredde nu flera olika kupper i landet där snarlika tillvägagångssätt har tillämpats.

Slog till i Jönköping

Under perioden utsattes en klockbutik i Jönköping för en smash-and-grab-kupp efter att en röd Volvo kört in i entrén. Även där sågs tre gärningsmän lämna platsen och i båda fallen ska männen ha lämnat flytt i en grå Audi. Bilen ska ha haft en taklucka och silverfärgade backspeglar.

— Sen hade vi ett rån i Kristianstad där det var liknande tillvägagångssätt. Det kan vara så att de har en anknytning, säger Marcus Anefur på polisen.

Men bevisen räckte bara till för tillslaget mot Rolf Nilssons guldbutik i Kristianstad.

– När man utrett och utrett kommer man till sist till vägs ände. Det gjorde vi i fallet med Pagholds ur.

Är de misstänkta avförda från utredningen?

– Både och skulle man kunna säga. Om det skulle dyka upp nya uppgifter som stärker bevisen mot dem i andra fall är det givetvis möjligt att återuppta förundersökningen på nytt, förklarar Eva Norberg.

Men då krävs det att det kommer in nya bevis.

– Har man sett något som kan vara till värde för polisen ska man givetvis höra av sig med sina iakttagelser, fortsätter åklagaren.

Utsatt bransch

Eva Norberg konstaterar också att det handlar om en utsatt bransch och att många butiker drabbas gång på gång. Så har det varit i Kristianstad och urbutiken i Skövde har drabbats av sju rån och lika många inbrott genom åren.

Internationella kopplingar

Ägaren Jaris Koivusaaris teori är enkel och han är övertygad om att det rör sig om ligor med internationella kopplingar som rör sig över landet och gör den här typen av räder.

– Min kollega i Jönköping hade noterat tre män i onsdags som han tror rekognoserade i butiken, konstaterar ägaren.

Han menar att de öppna gränserna skapar nya problem och tidningen har nyligen berättar om stöldligor som stjäl, verktyg, maskiner, bildelar och sadlar över hela Skaraborg.

Er butik har varit ganska hårt utsatt, hur orkar ni fortsätta kämpa?

– Vad ska vi annars göra, det går inte att ge upp, menar Jari.