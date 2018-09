Efter en pampig introduktion av hustrun Anna Kinberg Batra (förinspelad) kommer David Batra in på scenen. Han värmer skickligt upp med att häckla de stackare som kommer in sent i lokalen. Omedelbar igenkänning hos publiken och skratten kommer igång.

David Batra skämtar om sig själv, underdogen som lever med en alfahona. Om vardagen bakom politikerkulisserna med livvakter, kroppsvisiteringar och besvikelsen att trots allt inte få bli statsministerns first lady och mingla med Melania Trump. Vi får titta in genom nyckelhålet till livet med en jagad och utskälld partiledare, lika ofta i partikris som hon har tid i tvättstugan.

Visst blir det, på sitt underhållande vis, ett slags försvarstal och en kärleksförklaring till hustrun Anna Kinberg Batra. Men är showen politisk? Nja, förutom ett par kängor till Stefan Löfven och svekfulla moderater så är det är mycket snällt och ofarligt.

Som skåning med indiskt påbrå kan David Batra alltid skoja om sig själv som blatte, men det är som supersvensk när han berättar om fula tankar i tvättstugan, på föräldramöten och på barnkalas som han är allra bäst.