Har du hört uttrycket "det finns inget som heter gratis lunch"? Det är en svensk översättning från det ursprungliga "there is no such thing as a free lunch" och ska uttalas med amerikansk accent.

Det är från Amerika uttrycket stammar, från de restauranger som på 1800-talet slogs om uppmärksamhet genom att utlova just gratis lunch. Det besökarna inte tänkte på var att samma restaurang tog desto mer betalt för den dricka som serverades till, så själva slutnotan blev den samma. Den bara omfördelades.

Lite så har det varit med Skövde Nyheter. Sedan tidningen återstartade som endagars papperstidning 2011, sedan när skövdenyheter.se var först ut att leverera digitala nyheter i Skövde, är det annonser som stått för kostnaderna. Det är intäkter via våra annonsörer som journalisterna fått sina löner, som lokaler och utrustning betalats. Det kostar att göra en tidning, tro inget annat.

"Men jag har inte behövt betala" är kanske din första reaktion, men då har du nog inte tänkt tanken färdigt. För annonserna betalas av kanske en näringsidkare som vill att just du ska lägga dina pengar hos just annonsörens affär eller nöjesställe. Det gör han för att få fler kunder, men pengarna som han betalar annonsen för dyker inte upp som genom ett trollslag. De måste tas någonstans ifrån, och det blir då givetvis priset på den vara som annonsören annonserat om för att du ska köpa den. Så indirekt har du betalat också för Skövdes snabbaste nyheter.

Att spå i framtiden är inte lätt, men alla tecken säger att annonsintäkterna inte kommer att räcka till i framtiden. Det är därför Skövde Nyheter tar steget i dag och premiummärker artiklar. För att få ytterligare ben att stå på, för att hänga med i en allt annat än kostnadsneutral utveckling.

Skövde Nyheter är inte först ut i en utveckling som drivits på av Trump och troll. Behovet av faktagranskning är starkt.

Erik Fichtelius menade i en intervju nyligen att allmänheten och tidningars läsare bär ett ansvar. "Läsarna måste vara medvetna om att det kostar pengar att ha riktig journalistik. De måste vara beredda att betala för det".

Det är givetvis upp till dig om vi lever upp till det du förväntar dig, vi hoppas och tror det. Jag kan i varje fall lova dig att det är med den målsättning vi börjar varje dag, att hitta de nyheter vi tror att du vill och behöver läsa. Vi är stolta över det vi gör, och tycker inte dagens nyhet är så märklig. Skövde Nyheter är för bra för att vara gratis.

Om du tänker efter så är det inte så konstigt att också nyheter kostar. Allt kostar.

Säg att du står i kassan på ICA, eller Konsum eller var du nu brukar handla. Du lutar dig mot kundvagnen och förbannar det faktum att du inte ställde dig i andra kön.

Då går en person förbi dig med en fullmatad korg, förbi hela kön och till slut även kassan och sonika går ut genom butiken utan att betala. Visst skulle du reagera?

Eller tänk att du som Volvoanställd får beskedet att ledningen har för avsikt att halvera lönerna, eftersom folk hämtar bilar utan att betala för sig.

Jag har varit en del av gänget bakom Skövde Nyheter sedan 2000-talets början och hoppas att du uppskattat våra ansträngningar.

Skövde Nyheter är Skövdes största nyhetssajt, nu tar vi ett nytt kliv in i framtiden.