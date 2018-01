I fredags förra veckan skrev tidningen om att Skövde HF var på väg att låna ut Emma Arlestad till Skara HF som inte erbjudits någon speltid och blivit tredjeval på vänsterkanten. Senare samma dag stod det också klart att Arlestad är Skaraspelare säsongen ut. Skövde HF skrev så här om utlåningen på sin hemsida:

"Skövde HF är väldigt glada för Emma's skull att hon får ökad möjlighet till speltid i SHE under våren 2018. Emma är en duktig och finurlig kantspelare, med en snabbhet och kvickhet som kan lura de flesta motståndarna. Emma har också varit mycket lojal mot Skövde HF under alla år och hon är verkligen värd denna chans. Skövde HF önskar Emma all lycka till"

21-åringen har haft problem med sjukdom den senaste tiden men har hunnit med några träningspass med sitt nya lag.

– Jag tränade med dem i mellandagarna och sen bestämde jag mig för att köra, säger Arlestad.

Hon berättar också att dialogen med Skövde HF varit bra och att hon fått idel lyckoönskningar från klubben. Nu ser hon fram emot att få spela matcher igen.

– Jag förväntar mig speltid. Jag har ju egentligen inte spelat någonting över huvud taget under hösten.

Ser du att du kommer tillbaka till Skövde i framtiden?

– Får se lite vad som händer med tränarbytet och om de vill ha mig. Jag har inte tänkt så långt ännu, säger Emma Arlestad som kan komma att debutera på fredag då Skara möter Önnered på bortaplan.