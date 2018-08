Grannen släppte ut sina kaniner under vintern och till sommaren, när reportaget skrevs, hade deras antal ökat ganska ordentligt. Paret Karlsson fick varken ha trädgårdsland eller gräsmatta för sig själva, och på bilden kan man se hur de fick hägna in salladen med både plåt och nät. En annan åtgärd var den egenhändigt konstruerade håven, som Arne Karlsson använde för att försöka fånga in kaninerna.

Men texten lyder: "Hans försök var ändå mest på skoj. Han och de flesta andra vet att den här metoden aldrig kommer att fungera på sikt. Kaninerna är helt enkelt för många."

Så för att få bukt på problemet kontaktade Sonja Karlsson hälsovårdsinspektören. Men där var det inget svar. Inte heller fick hon tag i miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande – men hon fick tag på hans dotter. Under detta samtal blev det tydligen en del höjda röster, och det var detta som resulterade i att Sonja Karlsson fick ett visst brev:

"Albertsson hördes dock inte av. Istället dök det upp ett brev från hans dotter – ett utförligt recept på stekt kanin!

– Vi trodde inte våra ögon, menar Sonja."

Och att receptet var utförligt är ingen överdrift. "Flå kaninen, skär av huvudet och hugg av tassarna", löd det, "Knäck ryggen på ett par ställen."

Arne Karlsson hade nog inte haft något emot att använda receptet till sin håvfångst, men då tog till slut miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Arne Albertsson, tag i saken. Han kontaktade visserligen inte paret Karlsson, men de hade minsann sett honom i trädgården, jagandes efter kaninerna med en egen håv.