I Väring, i höjd med en mack, körde en bil in i en klunga cyklister som var mitt uppe i den sjätte omgången av Skaraborgsserien. Bilen kördes av en "körkortslös och berusad yngling" och krocken gjorde att fem cyklister fick föras till sjukhuset.

En av dem var Kjell Johansson från Stenstorp – 35 år gammal när det här skedde.

För Kjell blev det åtta dagar på sjukhuset med brutet nyckelben, spräckt axel, sex brutna revben och en punkterad lunga. Han berättar för SN – kort efter hemkomsten från sjukhuset – att han tror att klungan höll 55 kilometer i timmen när krocken skedde.

– Vi var tre Falköpingscyklister som låg främst. Åke Karlsson fick se bilen och lyckades väja ner i en trädgård och fortsatte en bra bit in bland äppelträden. Per Bergman fick en touch av sidan av bilen och blev liggande i diket. Själv minns jag bara att jag såg bilens sida och sedan small det. Jag trodde att jag skulle dö i det läget. Det är obeskrivligt vilken fruktansvärd känsla det hela var, berättar Kjell – som försökte dra in huvudet och låta axeln ta smällen när bilen kom,

– Någon sekund senare hade jag en massa andra människor och cyklar över mig. Det såg ut som rena slagfältet med blödande och skrikande människor. Minns att jag kröp över vägen till diket och att någon skrek "han smiter den jäveln". Väntan på ambulansen var en enda långa pina.

Föraren av bilen smet mycket riktigt från platsen, men kunde gripas senare på kvällen. Alla skadade cyklister överlevde.