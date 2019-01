I slutet av juni var det UKM-festival i Tidan. Bland annat hölls en lång parad från Tidan till Olstorps festplats. LÄS MER: Stor fest avslutar UKM



Foto: Janne Andersson

Under fem dagar i augusti avgjordes årgångstävlingen Champion of the Youngsters på Grevagården utanför Skövde. Närmare 600 hästar och 280 ryttare ställd upp i tävlingen. LÄS MER: Unga hopphästar gör upp på Grevagården och: Sveriges största unghästtävling på Grevagården



Foto: Janne Andersson

I juni var Boulognersjön klar för bad.

– Bästa lektionen i år, tyckte Isabell Pamukci, som gick i nian på Helenaskolan, efter att man förlagt en gymnastiklektion till den nyöppnade sjöns vatten.



Foto: Janne Andersson

I oktober gjorde vi en förhandstitt i det nya Regionens hus där vi guidades av Jonas Nordin:

– Ambitionen är att medarbetarna i huset ska ha en av Skövdes bästa arbetsplatser. LÄS MER: Nytt hus och nytt arbetssätt - för 400 anställda

Annons



Foto: Marianne Carlsson

Torsdagen 30 augusti öppnade Lager 157 sin butik på Stallsiken och kön ringlade hundratals meter lång. LÄS MER: Lång kö när nya klädbutiken öppnade



Foto: Kalle Johansson

Kass Humor ligger bakom den populära serien Uti Bôgda som sändes på SVT och SVT Play. Men tre säsonger fick räcka – sedan ville humorkollektivet från Lidköping testa någonting nytt. Det blev tv-serien "Kära Dagbok" – och i juli fick Skövde Nyheter följa med på inspelningarna. LÄS MER: Bakom kulisserna med Kass humor



Foto: Kristina Claesson

Vid Sweden Outdoorfestival i september kunde besökarna bland annat få se cykelakrobatik på hög nivå när Mikael Nilsson, Elof Lindh och David Viltok gjorde volter högt över åskådarnas huvuden. LÄS MER: Hisnande uppvisning på Outdoorfestival och Svenska mästare igen och Se alla bilderna



Foto: Janne Andersson

Under övningen Våreld i maj deltog ungefär 2500 soldater och officerare från tolv förband från södra och mellersta Sverige. Ett av inslagen bestod i att två Black Hawk-helikoptrar landade på Kråkberget för att utbilda sjukvårdspersonal i hur man säkert vistas kring en helikopter. LÄS MER: Jätteövningen Våreld har startat



Foto: Alexander Fogde

På alla helgons dag sökte sig många till kyrkogårdarna för att minnas. S:ta Birgittas kapell stod öppet för besökare då man ordnade också turer i krematoriet för de som var nyfikna på verksamheten. LÄS MER: Alla helgons dag – ett sätt att minnas



Foto: Janne Andersson

I 28 år har Köpstaden funnits ute vid Sommarland, men den 4 oktober började rivningen av det misslyckade handelscentret.

– Det är tråkigt och ren kapitalförstöring, men Köpstaden kan inte vara kvar, sa Janne Nilsson innan han satte grävmaskinens gripklo i en av ytterväggarna.

LÄS MER: Här jämnas Köpstaden med marken



Foto: Janne Andersson

Den 21 september invigdes den efterlängtade nya ishallen på Billingehov.

– Nu har vi dubbelt så mycket istid att fördela ut mellan olika de olika föreningarna, sa Frida Anderstedt, som är enhetschef på Billingehov och Lillegården. LÄS MER: Nya ishallen invigd - se alla bilder



Foto: Alexander Fogde

Efter att ha levt halva sitt liv med en allvarlig nackskada kom Matilda Nordling i december tillbaka till Sverige efter två operationer i Barcelona. Hon räknas nu som friskförklarad och kan ägna tiden åt att vila upp sig.

LÄS MER: Här landar nackskadade Matilda på Landvetter



Foto: Janne Andersson

Rapparna Norlie & KKV och hip hop-artisten Petter gav järnet på säsongens sista Sommarland Live den 4 augusti.

– Jag kommer att tjata om det hela kvällen, så det är lika bra ni sträcker händerna i luften direkt. Det har tagit med 44 år att komma till Sommarland, men nu är jag äntligen här. Njut av stunden, lev nu, dö sen, sa Petter.



Foto: Janne Andersson

Den 26 september fick prins Carl Philip och särskilt inbjudna gäster ta en närmare titt på den nya anläggningen vid Götala herrgård. Drygt 18,6 miljoner kronor har investerats under de gångna två åren för att skapa det som nu är Nordens ledande forskningsanläggning inom nöt- och lammproduktion.

– Det är en väldigt fin anläggning och det ska bli spännande att följa arbetet, menade prinsen.

LÄS MER: Prins Carl Philip invigde toppmodern anläggning