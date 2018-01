Vi har analyserat Brås färska årsstatistik över antal anmälda alkohol och narkotikabrott.

Narkotikabrott vanligast Brottstypen ”alkohol- och narkotikabrott” är samlingskategori som kan delas upp i en rad .. Narkotikabrott vanligast Brottstypen ”alkohol- och narkotikabrott” är samlingskategori som kan delas upp i en rad olika undergrupper. Så här många brott anmäldes i Skövde kommun i respektive underkategori. Antal anmälda brott i underkategorierna till alkohol- och narkotikabrott Brottstyp Anmälda brott 2017 Narkotikabrott 818 Alkoholbrott 62 Dopningsbrott 9

Under 2017 anmäldes 889 alkohol- och narkotikabrott i Skövde kommun, jämfört med 621 året innan. En ökning alltså. Men hur ser det ut över längre tid?

Ser man till antalet anmälda brott per invånare ökar alkohol- och narkotikabrotten över tid. Sedan i fjol är ökningen 42 procent, på fem år i snitt 13 procent och på femton år har antalet anmälda alkohol- och narkotikabrott per invånare ökat med 6 procent per år.

889 anmälda alkohol- och narkotikabrott i fjol är fler än genomsnittet sedan 1996.

I hela riket är den här trenden inte lika entydig. På ett års sikt ökar anmälningarna, på fem års sikt minskar de, medan vi på femton år ser en ökning.

Utvecklingen av anmälda alkohol- och narkotikabrott speglar i hög grad hur mycket resurser polisen lägger på just den typen av brott.

– Om man tittar på polisårsarbetskrafter som sysslar narkotikabrott, så ökar de samtidigt som antalet misstankar om narkotikabrott ökar, säger Jonas Öberg, utredare på Brå.

I hela riket finns en uppåtgående trend i antalet anmälning av innehav och eget bruk av narkotika, medan andra brott har vänt nedåt.

– Den trenden har hållit i längre. Antalet misstankar om ringa narkotikabrott har ökat ända sedan tidigt 1990-tal. Det speglar inte bruket överhuvudtaget utan snarare prioriteringar inom polisen, säger Jonas Öberg.

I Skövde anmäldes alltså i fjol 1 642 alkohol- och narkotikabrott per 100 000 invånare, vilket är 41 procent fler än i hela Västra Götalands län. Så här har utvecklingen sett ut över tid:

Skövde hade år 2017 näst flest anmälda alkohol- och narkotikabrott per invånare av de 49 kommunerna i Västra Götalands län. Bara i Borås anmäldes fler brott av den typen.