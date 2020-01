Anders från Falköping gör succé i Skövdemusikal

Falköpingskillen Anders Stenholm har en av huvudrollerna i musikalen All Shook Up, som just nu spelas på Skövde stadsteater.

Han gestaltar nämligen rockkillen och rebellen Chad.

– Det är jättekul och det funkar riktigt bra för mig, men hela ensemblen är fantastisk, betonar Anders.