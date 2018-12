Under tre månader ska han nu fira sina första 25 år som artist. Med en karriär som spänner över pop, disco och schlager väntar en jubileumsshow fylld av hits.

– När vi skulle sätta ihop showen hade vi ett lyxproblem, det fanns för många hit-låtar. Men till slut knäckte vi nöten genom att i princip bara välja dem, fortsätter sångaren.

Visste du vad du hade att vänta när du klev in på Bert Karlssons kontor för 25 år sedan?

– Nej, vi hade hört att han sökte en ny manlig sångare till några låtar. Barbados var väldigt nybildat vid den här tiden och när vi befann oss i området åkte vi dit, berättar Magnus.

Skivbolagskungen golvades nästan direkt av Magnus talang och 1994 fick gruppen sin första hit med "Hold Me".

– Den låg på Svenkstoppen i 13 veckor och sedan har det bara rullat på.

Därefter har hans musik spelats både i Sverige och utomlands, i över två decennier.

Norlén skriver

Tillsammans med Calle Norlén skriver Magnus Carlsson manuset till sitt livs föreställning.

– Han är till väldigt stor hjälp och kan se på olika händelser med ögon som kommer utifrån. Dessutom lägger han också in oväntade saker i mellansnacket.

Mängder av hits

Showen fylls av låtar från hans första 25 år på scen. "Kom hem", "Världen utanför", "Not A Sinner Nor A Saint", "This is the World We Live in", "Live Forever" och "Möt Mig i Gamla Stan", för att nämna några.

Klistret som ska hålla ihop allt är Magnus Carlsson själv – livet och personen.

– Jag har döpt turnén till ”Från Barbados till Gamla stan”. Gruppen Barbados blev tidigt musikaliska ambassadörer för den västindiska ön på andra sidan jordklotet. ”Gamla stan” blev ett kärt uttryck för mig häromåret, när mitt mellobidrag "Möt mig i Gamla stan" vann delfinalen i Malmö och gick till Friends Arena, säger Magnus.

Insprängda anekdoter

Föreställningen innehåller insprängda anekdoter om sångarens karriär, saker som han aldrig tidigare berättat om.

– Bland annat kommer besökarna få veta hur det kom sig att jag lämnade Barbados och varför Alcazar splittrades, säger Magnus.

Du har gjort väldigt många olika saker under karriären. Vad det ett tufft beslut att lämna Barbados?

– Nej, vi hade drivit genren så långt vi kunde. Jag ville testa något nytt för att få en ny kick i karriären. Till att börja med så spelade jag in låtar med Barbados på dagarna och repeterade med Alcazar på kvällarna.

Det har även blivit musikaler och uppdrag som programledare i tv.

Kan du beskriva jubileumsshowen?

– Det är en stor och glittrande show. Scenen är 12 meter bred, vi kommer att ha dansare, stora skärmar, bomber och granater, förklarar Magnus.

Den 26 april kommer Magnus Carlsson och dansensemblen till Stadsteatern i Skövde.

