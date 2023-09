Här är höjdpunkterna under regnbågsveckan

Ät sushi, spela kubb och häng i Boulogner med likasinnade under onsdagen 27 september klockan 17.30. Obs föranmälan krävs, det kan du göra här .

”Love is in the Air” - Kärlekskonsert

Kulturskolans elever bjuder på musik och skönsång i en varm och kärleksfull atmosfär den 26 september klockan 19.00 på Kulturlabbet.

Filmkväll på Kulturlabbet

Klockan 18.00 samlas de som vill för en mysig filmkväll tillsammans på Kulturlabbet på torsdag 28 september.

Panelsamtal med Maria Jern från Skövde Pride, Sander Neant Falk och Linn från Mötesplatser för unga

Sker på konstmuseet torsdagen 28 september klockan 19.30.

Dragworkshop i sminkning och performance

Workshop tillsammans med Chiwi, Liam Teasem och Albin Lundblom Melin på Skultorps fritidsgård fredagen 29 september klockan 18.00.

Karaokekväll på Kulturlabbet

Mellan 18-22 fredagen 29 september välkomnas alla som vill till en kareokekväll på Kulturlabbet.

Pyssla din egen Pride-flagga

Lördagen den 30 september kan man skapa sin egen prideflagga hos Kulturarbetscentrum i Rosa Huset mellan klockan 11-13.

Prideparad

Prideparaden avgår från Heden klockan 15.00 lördagen 30 september. Man kan börja samlas från klockan 13.30. Avslut är på kulturhustorget.

Pridekonsert

Med Tone Sekelius, Neverstore, DJ Bernhard och Kuba Jasiecki på kulturtorget från klockan 15.30 cirka.