Stockholm stryker ungdomstabellerna – VFF följer med intresse

2017 beslutade svensk fotboll att sluta räkna tabeller för barn mellan 8-12 år. Nu vill Stockholms Fotbollförbund ta bort serierna för barn i samma ålder. Dels försvinner därmed möjligheten för ledare att räkna ut tabeller, men framför allt ska beslutet ge möjlighet för lag och föreningar att välja hur många matcher de vill spela under en säsong. Sportbladet berättade om nyheten i veckan och i artikeln berättade tävlingschefen Björn Eriksson på Stockholms FF att han ser många positiva fördelar i framtiden. Eriksson förde bland annat fram att lag kan anmäla sig mitt under säsongen, byta nivå under året eller att lag på ett bättre sätt än tidigare kan planera in sina matcher själva och därmed främja dubbelidrottande.