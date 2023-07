Det traditionsenliga tivolit under Matfestivalen har under åren legat på Sandtorget. I år blir det dock ändring på det.



– Det har varit trångt med tivolit på Sandtorget och orsakat en del bekymmer med logistik. Därför blir det en bra lösning både vad gäller logistik och mer plats när vi nu kan flytta tivolit, säger Katarina Blad, projektledare för Matfestivalen på Next Skövde.