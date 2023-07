Här är Skövdes billigaste öl: ”Blev inte överdrivet förvånad”

I och med inflationen samt det osäkra världsläget har priserna på det mesta gått upp – ölen är inget undantag. När undertecknad frågar Skövdes olika krogar vad en stor stark kostar berättar många av krögarna att de nyss varit tvungna att höja priset. Det har även spelat in i det faktum att det enbart är två uteställen som kör på konceptet att erbjuda en billigare prislapp i samband med AW. På nystartade Club 8 väljer de att referera till sommarpriser istället – något billigare men som gäller under alla sommarmånader. Andra har ett och samma pris året runt, medan The Bishop Arms gör ett undantag.